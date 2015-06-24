中国财长楼继伟称亚投行的大门向美日敞开

路透华盛顿6月23日 - 中国财长楼继伟周二称，中国向美国和日本敞开了加入亚洲基础设施投资银行（AIIB，亚投行）的大门，但到目前为止一直遭到美日的拒绝。

楼继伟对记者称，加入亚投行的大门也对美日两国打开着。他之前在中美战略与经济对话会期间与美方官员就安全和经济政策问题进行了磋商。

楼继伟称，美日目前尚未表示加入亚投行的意愿。

他还称，本轮中美战略与经济对话未谈及亚投行事宜。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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