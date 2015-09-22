美国商会对中美双边投资协定谈判进展缓慢表示失望

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透华盛顿9月21日 （记者 David Brunnstrom） - 美国商会周一对中美双边投资协定的谈判速度表示失望，称中国国家主席习近平本周访美时解决美国企业越来越多的关切很重要。
美国贸易代表办公室上周称，中美两国交换了调整后的投资协定负面清单出价，但没有给出细节。
美国商会执行副总裁薄迈伦（Myron Brilliant）称，谈判取得了“渐进式的，而非重大的”进展。
尽管薄迈伦没有看到中国的清单，但他了解到中国不向美国投资开放的行业数量已从约80个下降至35到40个。
“通常当我们与其他国家谈判双边投资协定时，我们讨论的是一张纸，而非将这些主要行业排除在外的一份厚厚的文件。”
“仍有很长的路要走……中国必须在出价上走得更远。”
《华盛顿邮报》周日援引中国商务部国际贸易谈判副代表张向晨的话称，习近平访美预计将带来积极进展。
张向晨拒绝就何时可能达成交易发表评论，只是表示中国进入世界贸易组织花了15年时间，而中美双边投资协定的谈判与中国入世谈判的重要性或难度不相上下。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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