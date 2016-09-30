美国财长称人民币与全球储备货币地位“距离相当遥远”

路透墨西哥城9月29日 - 美国财政部长雅各布·卢周四称，虽然人民币被纳入国际货币基金组织(IMF)货币篮子，但要成为全球储备货币还有“相当长的距离”，中国需要进一步改革来实现这一目标。

人民币将在10月1日进入IMF特别提款权货币篮子。

雅各布·卢承认中国在过去10年作出“巨大”改变，汇率更加开放，但他称中国仍需继续推进经济改革。

“加入IMF的SDR货币篮子离成为全球储备货币还相当远，”他在墨西哥城与学生对话时称。

“在与中国官员打交道时，我承认他们提出了必要的改革计划，但我敦促他们实施并感受结果，”雅各布·卢称。(完)