美国称已邀请日本和中国领导人今年访美

路透华盛顿2月6日（记者 David Brunnstrom） - 美国周五称，已邀请日本首相安倍晋三和中国国家主席习近平在今年对美国进行国事访问，此举进一步显示美国总统奥巴马将政策重心放在亚太地区。

美国国家安全顾问赖斯（Susan Rice）称，华盛顿还邀请了韩国总统朴槿惠和印度尼西亚总统佐科今年访美，以进一步深化美国与亚太国家的经济、安全和外交关系。

赖斯在智库布鲁金斯学会讲话时称，奥巴马总统的新国家安全战略旨在加强美国对可对未来世纪产生影响的地区的关注，首先从亚太开始。

这份新安全战略文件强调了亚洲海上主权纷争以及核武国家朝鲜构成的风险。

文件称，美国采取的应对是，重新修订与日本、韩国、澳大利亚和菲律宾的同盟条约，加强跟越南、马来西亚和印尼等东南亚国家的安全合作。

白宫一位发言人称，尚没有上述领导人访美的具体日期。

习近平2013年6月曾在加州庄园与奥巴马进行会晤，去年11月APEC会议之后两人又再次在北京会面。

安倍和朴槿惠也曾在2013年访问美国，奥巴马去年访问了日本和韩国。印尼总统佐科上任以来还未访问过美国，美国国务卿克里曾在10月出席佐科的就职典礼。（完）

编译：高良萍 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。