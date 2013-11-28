美承诺在中日钓鱼岛争端中支持日本

路透华盛顿11月27日(记者 Mark Felsenthal/David Alexander) -在日本与中国钓鱼岛纷争愈演愈烈之际，美国周三承诺支持日本，多名美国政府官员谴责中国令邻国感到不安的行为。

五角大楼的一名发言人表示，美国国防部长哈格尔(ChuckHagel)在电话中向日本防务大臣保证，美日安保条约适用于中国划设东海防空识别区内的多处岛屿，并称赞日本表现出的适度克制态度。

中国划设东海防空识别区加大了自己在钓鱼岛领土争端上的赌注。

中国要求飞越这一空域的航空器向中国当局确认自己的身份，美国并未理睬这一规定，于周二在未事先知会中方情况下，派两架未搭载武器的B-52轰炸机飞临东海争议岛屿附近。

这是在明显提醒中国，美国依然在该地区保持强大的军事存在，而美国的多个盟国对奥巴马的“重返亚洲”战略几无建树感到担心。

中国国防部称，对这两架轰炸机实施了全程监视，而五角大楼的一名发言人称，中国航空器未观察或接触这两架飞机。

根据此前宣布的访问行程，美国副总统拜登下周将访问中国、日本和韩国。美国政府高官称，拜登将寻求缓解因中国宣布划设东海防空识别区而加剧的紧张局势。

美国在钓鱼岛主权问题上不持立场，但承认日本对钓鱼岛拥有的行政管辖，因此一旦发生武装冲突，美国理应保护日本。

一些专家表示，中国此举旨在削弱日本宣称对钓鱼岛拥有的行政管辖主张。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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