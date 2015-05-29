15名中国人涉嫌雇人替考在美被起诉

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿5月28日（记者 Julia Edwards） - 美国司法部周四称，15名中国公民被控涉嫌进行找人替考以被美国高校录取等欺诈行为。
根据一联邦大陪审团的指控，被告雇佣的“枪手”利用伪造的中国护照欺骗考试管理人员，让后者相信他们就是考生，此类行为一次收费最多600美元。
根据美国司法部声明，在2011年至2015年期间，上述被告花钱找人冒充参加SAT、托福（TOEFL）及GRE考试，这些活动主要发生在宾夕法尼亚西部地区。
替考“枪手”及被顶替者都被起诉。
美国宾夕法尼亚州西区检察官希克顿（David Hickton）称，雇人替考者被录取的本科和研究生高校包括了“我们最优秀的教育机构”。
希克顿拒绝透露具体学校的名称，但称这些学校分布在美国各地。此外，相关学生还通过伪造的中国护照获得了所需的学生签证。
被告有男性也有女性，年龄介于19-26岁之间，目前生活在布莱克斯堡和波士顿等城市。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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