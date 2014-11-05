克里：中美应就减排目标达成协议 为全球树立榜样

路透华盛顿11月4日（记者 Lesley Wroughton） - 美国国务卿克里周二称，美国和中国有机会就减排目标达成协议，从而为达成全球减排协议创造条件。

克里在对包括中国等国家进行访问前称，气候变化、伊朗、朝鲜及反恐是中美两国可以合作并达成共识的领域。

中美似乎越来越愿意在2015年末的巴黎气候大会上达成协议，即使只是有限的协议。

“（中美）能够达成解决方案，但还需要采取雄心勃勃、果断且立即的行动，”克里在约翰·霍普金斯大学高级国际研究学院发表演讲时称。

“我们希望，中美双方的合作能够有助于为全球领导人以及这些目标和总体谈判的严肃性树立榜样。”克里指出，中美两国占全球温室气体排放排放总量的近50%。

本月稍晚些时候，克里将陪同美国总统奥巴马出席在北京召开的APEC峰会。

克里称，中美关系是“当今全球最重要的”关系。他重申，美国宣布的向亚洲“再平衡”战略，目的是促进经济、安全和贸易关系发展，以抓住该地区快速发展的机会。

“作为全球的两个大国和最大的经济体，我们有为很多问题设定建设性解决方向的机会，”克里说。

他称，中美关系建立在两大支柱上，其一是建设性地管理分歧，其二是在有共识的领域协调努力。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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