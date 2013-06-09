中美元首同意深化合作 促进朝鲜半岛无核化

(本文由路透中文网编译提供)

路透美国加州6月8日(记者Matt Spetalnick/Steve Holland/John Ruwitch） - 美国总统奥巴马和中国国家主席习近平周六同意进一步向朝鲜施压，迫使其放弃核武器。奥巴马在会晤中还表达了对中国网络间谍活动的关切。

奥巴马和习近平本次会晤议题广泛，包括深入讨论如何把控朝鲜问题。朝鲜最近几个月的好战言论令包括美国在内的亚太地区国家紧张不安。

朝鲜进行核试验和试射导弹令中国感到日渐受挫。

了解此次峰会的美国官员认为，中国准备在朝鲜问题上与美国进行较以往更加紧密的合作，但并未公布具体措施。

白宫国家安全顾问多尼伦(Tom Donilon)对记者表示，奥巴马和习近平“均认为朝鲜需要无核化，两国均不能接受朝鲜成为核武器国家，我们将携手深化合作与对话，实现朝鲜半岛无核化。”

中国国务委员杨洁篪在另一场新闻发布会上称，习近平对奥巴马表示，中国和美国在朝核问题上的立场和目标一致。

奥巴马和习近平的讨论议题广泛，两国关系因美国指控中国窃取商业机密而变得紧张。多尼隆称奥巴马直接向习近平表达了对此事的关切。

多尼隆称，奥巴马对习近平表达了美国对网络窃取这一问题的担忧，称如果这一问题得不到解决，这将成为两国经济关系中一个非常困难的问题。(完)

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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