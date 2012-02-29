美将领称中国军力建设与美军太平洋战略没有关联

路透华盛顿2月28日(记者 Paul Eckert)---美国太平洋舰队司令威拉德上将(Robert Willard)周二表示，中国的军事力量建设似乎会继续以“不放慢脚步”的速度推进，与美国近期在亚洲加强军力部署并无关联。

威拉德称，美国政府将军事重心倾向亚太地区的政策去年一经披露，就引发中国的关注，但中国政府加强军力建设与此并无直接关联。

“我们没有看到中国军力增长受美国政府宣布这一政策的影响，预期未来也不会看到。中国的军力建设继续以相对不放慢脚步的速度推进，”威拉德对参议院军事委员会表示。

“他们继续在军事领域全方位提高技术能力和规模，”他在参议院听证会中表示。预期中国几天后将在北京举行的年度全国人大会议中公布2012年军事预算。

经过在阿富汗和伊拉克近10年的战争，美国近期采取了军事力量重新向东方倾斜的战略，美国将在日本和韩国保留大型军事基地，在澳大利亚部署2,500名海军陆战队员，并加强与菲律宾的军事合作。

威拉德在谈到中国对美军战略的解读时表示：“我认为，中国认为美方的策略是针对中国的……会持续密切关注美国为执行这一策略而采取的行动。”

中国军事预算在过去20年间一直保持两位数增速。2010年中国军事预算增速降至7.5%，不过在去年，中国称2011年度军事预算增加至6,011亿元，比前一年度增加12.7%，恢复两位数增速。（完）

编译：王燕焜 发稿：张家伟

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