中美防长会晤 达成扩大军事交流共识

中国国防部长常万全(右)与美国国防部长哈格尔8月19日出席记者会。 REUTERS/Yuri Gripas

路透华盛顿8月19日（记者 Paul Eckert） - 美国国防部长哈格尔与中国国防部长常万全周一在五角大楼举行会谈，双方就扩大两国军事交流和演习达成共识，以推动建立更稳定的中美关系。

两国防长在会谈中讨论了今年的各项计划，包括美国军方高官访华、在索马里附近海域进行打击海盗演习、以及在夏威夷附近水域进行人道主义援助演习计划。

中美防长的上述会谈，表明两国政府正在寻找建设性方式，以应对网络攻击争端引发的紧张关系。中国在与日本、菲律宾等美国盟友的领土争端中立场日渐强硬，也令美国的担忧与日俱增。

哈格尔称，常万全和他都希望建立“一个可持续、务实的军方对军方关系”，以增强中美两国的关系。

“我们的目标是通过合作，在我们的两军之间建立信任，”哈格尔对记者说。

常万全强调了中美在亚太地区的合作关系，但对美国加强在太平洋地区军事存在以及重振与太平洋盟友关系的政策表示关注。

他通过翻译称，美方此类军事活动加强，在一定程度上令亚太地区的局势进一步复杂化，希望美方的这一策略不要针对该地区具体的某一个国家。

常万全没有提及南海和东海的海洋主权争端，但表示中国政府和人民扞卫领土、主权和海洋权益的意志力和决心不容低估。

哈格尔则重申美国对东亚海洋主权争端不设立场，但坚持认为这些争端应在不诉诸武力的情况下解决。

他还称，美国陆军参谋长奥迪尔诺（Raymond Odierno）和空军参谋长威尔什（Mark Welsh）今年将访问中国，中国海军司令员吴胜利上将将访问美国。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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