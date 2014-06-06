美国称去年中国军费开支超过1450亿美元

路透华盛顿6月5日(记者 Phil Stewart) - 美国五角大楼周四表示，随着对武器库更新计划的推进，中国去年的军费开支超过1,450亿美元。这一数字比中国政府公布的官方数字高出很多。

五角大楼根据2013年物价和汇率进行的估算，比中国官方宣布的1,195亿美元高出21%。五角大楼在提交给美国国会的年度报告中进行了详述，称中国的国防能力稳步推进。

五角大楼称，估算中国的军费开支很难，部分原因在于“财务状况透明度不高以及尚未完成从计划经济的过渡。”

中国国防部在其网站发布的声明称，坚决反对五角大楼的报告。

“美方年复一年发表所谓《中国军事与安全态势发展报告》,对中国正常的国防和军队建设妄加指责，渲染‘中国军事威胁’，是极其错误的做法。我们对此表示坚决反对。”

“关于美2014年度有关报告的具体内容，我们正在评估，将视情作出进一步反应。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。