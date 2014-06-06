美国称去年中国军费开支超过1450亿美元

特雷莎·梅将做出中止欧盟人员自由进入英国的竞选承诺--报载
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
路透华盛顿6月5日(记者 Phil Stewart) - 美国五角大楼周四表示，随着对武器库更新计划的推进，中国去年的军费开支超过1,450亿美元。这一数字比中国政府公布的官方数字高出很多。
五角大楼根据2013年物价和汇率进行的估算，比中国官方宣布的1,195亿美元高出21%。五角大楼在提交给美国国会的年度报告中进行了详述，称中国的国防能力稳步推进。
五角大楼称，估算中国的军费开支很难，部分原因在于“财务状况透明度不高以及尚未完成从计划经济的过渡。”
中国国防部在其网站发布的声明称，坚决反对五角大楼的报告。
“美方年复一年发表所谓《中国军事与安全态势发展报告》,对中国正常的国防和军队建设妄加指责，渲染‘中国军事威胁’，是极其错误的做法。我们对此表示坚决反对。”
“关于美2014年度有关报告的具体内容，我们正在评估，将视情作出进一步反应。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：
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