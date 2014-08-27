（更正）中美军方官员将在五角大楼举行会谈

（内文第一段英文原文有误，会谈日期应为“周二和周三”，非“周三和周四”）

路透华盛顿8月25日(记者 Phil Stewart/David Brunnstrom) - 一名美国官员称，中美军方官员周二和周三将在美国五角大楼就行为规范举行会谈。

此前美国国防部指责中国军机上周二在南海“惊险”拦截美国海军P-8巡逻侦察机。中国国防部则予以驳斥，称美方指责完全站不住脚，并表示：“美方对中方大规模、高频度的抵近侦察才是危及中美海空军事安全、导致意外事件发生的根源。”

这架中国军机一度距离美军侦察机仅约9米，做出翻滚动作。

本周五角大楼会谈早在近日事件发生前就已确定，但此次会谈将触及美国对于中国军方行为方式的疑虑。美方担心，中方行为可能导致军事误判引发的广泛危机。

这位要求匿名的美国国防官员告诉路透，此次会谈将由一工作组讨论现有的空中和海上活动多边行为准则。

这名官员称，与会美方官员包括海军少将、美国海军作战部助理副部长福戈(James Foggo)。目前还不清楚哪些中国官员将出席会谈。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。