（更正）中美军方官员将在五角大楼举行会谈

独家：蔡英文建议再度通电话 特朗普回泼冷水
路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
（内文第一段英文原文有误，会谈日期应为“周二和周三”，非“周三和周四”）
路透华盛顿8月25日(记者 Phil Stewart/David Brunnstrom) - 一名美国官员称，中美军方官员周二和周三将在美国五角大楼就行为规范举行会谈。
此前美国国防部指责中国军机上周二在南海“惊险”拦截美国海军P-8巡逻侦察机。中国国防部则予以驳斥，称美方指责完全站不住脚，并表示：“美方对中方大规模、高频度的抵近侦察才是危及中美海空军事安全、导致意外事件发生的根源。”
这架中国军机一度距离美军侦察机仅约9米，做出翻滚动作。
本周五角大楼会谈早在近日事件发生前就已确定，但此次会谈将触及美国对于中国军方行为方式的疑虑。美方担心，中方行为可能导致军事误判引发的广泛危机。
这位要求匿名的美国国防官员告诉路透，此次会谈将由一工作组讨论现有的空中和海上活动多边行为准则。
这名官员称，与会美方官员包括海军少将、美国海军作战部助理副部长福戈(James Foggo)。目前还不清楚哪些中国官员将出席会谈。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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