美国国防部正考虑向南海争议岛礁附近派军舰和战机

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿5月12日 - 一名美国官员周二称，美国国防部正考虑向南海争议岛礁附近派出军舰和战机，以维护南海航行自由。
该官员称，美国国防部部长卡特提出的选项，包括派遣军舰和战机进入离中国在斯普拉特利群岛（中国称南沙群岛）建设的岛礁12海里以内的区域。
此举或直接挑战中国在南海宣示领土主张及扩大影响力的活动。
“我们正考虑如何在这个对世界贸易具有重要意义的区域伸张航行自由。”这位要求匿名的美国官员表示，并称任何选项还需经白宫批准。
《华尔街日报》周二早些时候最先报导称，卡特提出的选项中包括派遣美国军舰和战机。
美国国防部未立即置评。
向南海派军舰和战机符合美军通常的“航行自由”行动模式。美国去年通过这种行动挑战了包括中国在内19个国家的海上领土主张。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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