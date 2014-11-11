美官员称中美应避免两国军方之间不经意的升级事件

路透北京11月11日 - 美国负责策略沟通的副国家安全顾问罗兹周二在北京称，美国同中国应当避免两国军方之间的不经意的升级事件。

罗兹是在APEC峰会间隙发表此番言论的。

中美摩擦近年来渐趋增多，美方试图扩大美国在亚洲的利益，中国当局则努力扩大在地区事务中的影响力。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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