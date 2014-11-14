五角大楼称中国在会谈中提及美军侦察飞行问题

路透华盛顿11月13日（记者 Phil Stewart） - 美国军方称，中方在会谈中提及美军侦察飞行问题，但美方表示会继续在国际空域和水域进行此类活动。中美在本周会谈中就减少军事摩擦达成了共识。

中美举行这一闭门会谈，凸显中方对美国P-8海神（Poseidon）侦察机及其他飞机的侦察活动非常敏感。中国8月在海南国际空域拦截一架P-8海神侦察机，美方称中方的做法很危险。

美国总统奥巴马周三宣布，中美达成军事协议。此前奥巴马同中国国家主席习近平举行了会谈。

中美两国国防部签署了建立重大军事行动相互通报机制和公海海域海空军事安全行为准则。

五角大楼发言人普尔（Jeffrey Pool）称，中国官员在会谈中提到了美国军方侦察飞行活动的问题。中方认为美军飞机过于接近海南。

“中方提出限制美国在国际空域活动的建议，双方就各自的立场进行了磋商，”普尔对路透称。

中国国防部没有立即置评。

“对于任何中方提出的限制美国在领海界线以外空域和海域活动、令美国盟国面临危险或限制美国盟国或合作伙伴活动的提议，我们一贯反对，”普尔表示。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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