美国国防部称，中国在双方会谈中提及美军侦察飞行问题

香港个股：浦东科技购入恩智浦所持全部先进半导体股份，成第一大股东
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿11月13日 - 美国军方称，中方在会谈中提及美军侦察飞行问题，但美方表示会继续在国际空域和水域进行此类活动。中美在本周的会谈中就减少军事摩擦达成了共识。
中美举行这一闭门会谈，凸显中方对美国P-8海神（Poseidon）侦察机及其他飞机的侦察活动非常敏感。中国8月在海南国际空域拦截一架P-8海神侦察机，美方称中方的做法很危险。
美国总统奥巴马周三宣布，中美达成军事协议。此前奥巴马同中国国家主席习近平举行了会谈。
中美两国国防部签署了建立重大军事行动相互通报机制和公海海域海空军事安全行为准则。
五角大楼发言人普尔（Jeffrey Pool）称，中国官员在会谈中提到了美国军方侦察飞行活动的问题。中方认为美军飞机过于接近海南。
“中方提出限制美国在国际空域活动的建议，双方就各自的立场进行了磋商，”普尔对路透称。
中国国防部没有立即置评。
“对于任何中方提出的限制美国在领海界线以外空域和海域活动、令美国盟国面临危险或限制美国盟国或合作伙伴活动的提议，我们一贯反对，”普尔表示。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太