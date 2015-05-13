美国国防部正考虑向南海争议岛礁附近派军舰和战机

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月12日 - 一名美国官员周二称，美国国防部正考虑向南海争议岛礁附近派出军舰和战机，以维护南海航行自由。
该官员称，美国国防部部长卡特提出的选项，包括派遣军舰和战机进入离中国在斯普拉特利群岛（中国称南沙群岛）建设的岛礁12海里以内的区域。
此举或直接挑战中国在南海宣示领土主张及扩大影响力的活动。
“我们正考虑如何在这个对世界贸易具有重要意义的区域伸张航行自由。”这位要求匿名的美国官员表示，并称任何选项还需经白宫批准。
《华尔街日报》周二早些时候最先报道称，卡特提出的选项中包括派遣美国军舰和战机。
美国国防部未立即置评。
向南海派军舰和战机符合美军通常的“航行自由”行动模式。美国去年通过这种行动挑战了包括中国在内19个国家的海上领土主张。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率