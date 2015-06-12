美国国防部长卡特与中国中央军委副主席范长龙举行会谈

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月11日（记者 David Brunnstrom） - 美国国防部长卡特周四与到访的中国中央军委副主席范长龙举行会谈。卡特在会谈中再次呼吁中国停止在南海填海造地，同时强调美国国防部继续致力于扩大同中国的军事接触。
美国国防部称，卡特在会谈中强调致力于发展“持续性、实质性美中军方对军方关系”。
五角大楼称，这将基于双方希望在多个领域深化合作的愿望，这些领域包括人道主义援助、应对灾害、维和、打击海盗以及“建设性地管控分歧”等。
五角大楼声明称，卡特重申了美国对南海紧张局势的关切，呼吁中国及其他所有南海声索国停止在南海填海造地，不要让领土争端军事化，而应根据国际法寻求和平解决方案。
声明并称，卡特还重申致力于在9月前就一份谅解备忘录达成共识，该备忘录旨在降低两国飞机近距离时发生意外事件的风险。
范长龙正在率团对美国进行为期一周的访问，他周五还将与美国国家安全顾问苏珊·赖斯（Susan Rice）在白宫会面。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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