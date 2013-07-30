美国军官称中国领土主张带来“误判”风险

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿7月29日 - 美国空军太平洋司令卡里尔（Herbert Carlisle）周一称，中国咄咄逼人的领土主张可能带来“误判”的风险，但这也有助美国加强与该地区其他国家的关系。

卡里尔在华盛顿对记者称：“（中国）相当咄咄逼人的方式，可能会带来误判的风险。这是我们每天都在思考的事情。”

卡里尔表示，他担心中国的一些行动可能引发更大的反应。他说：“环境复杂，而且在不断变化。任何举动都可能带来意料之外的后果，以及第二、第三顺序效应。”

但卡里尔指出，中国的举动有助美国扩大与该地区国家的联系。他说：“中国有的做法相当坚决、咄咄逼人，这实际上有助我们拉近朋友，他们依赖我们（在该地区）的存在。”

他称，有时候美国这些盟国可能最终向美国以外的国家采购国防设备，但他们还是希望美国加强在该地区的存在，抗衡中国。

卡里尔补充道，五角大楼正着手加强美军在亚洲的轮换布防，与当初冷战时期在欧洲加强轮换布防颇为相似。

他指出，美国空军F-22战机有一半部署在太平洋地区，新的F-35战机首个海外基地将在亚洲，“全球鹰”无人侦察机也将被派往该地区。（完）