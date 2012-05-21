美国宣扬“中国威胁” 中国反驳

路透华盛顿5月18日电---美国国防部周五发布的报告中称，他们认为中国去年军费支出高达1,800亿美元，远高於中国政府公布的数字，并声称中国是世界上最大的经济间谍力量。

中国驳斥该报告不负责任，称美国是在散布“中国军事威胁论”。

美国国防部向国会提交这份年度中国军事发展报告，宣扬中国去年在尖端导弹技术和网络战能力方面持续投资，警告称中国的间谍活动威胁美国经济安全。

报告称：“中国实体是世界上最活跃、坚持不懈的经济间谍力量。”

“中国仍将努力收集美国技术和经济信息，这将对美国经济安全构成日益严重且持久的威胁。”

美国国防部代理助理部长David Helvey未表示中国政府是网络攻击的幕後力量，但他重申网络入侵“来自中国”。

他就该报告召开记者简报会时称：“我们了解得越多，就能更好地掌握这些行动（网络攻击）的性质，也就能更有把握地说，一些这样的行动来自中国。”

中国对该报告将中国军力发展描述成威胁表示坚决反对，指出中国发展军事力量是出於防御目的，不针对任何国家或目标。

中国外交部发言人洪磊就此答记者问时称：“中国坚定不移地走和平发展道路，奉行防御性国防政策，致力於维护和促进亚太地区乃至世界的和平、稳定与繁荣。”（完）编译：侯雪苹 发稿：张家伟路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。