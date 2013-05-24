分析：中美两军关系改善 但关键问题上保持戒心

资料图片：2012年5月5日，美国海军水面部队司令亨特中将在与到访的时任中国国防部长梁光烈介绍美国海军进行的人道主义救援活动。 REUTERS/U.S. Navy/LT Rick Chernitzer/Handout

路透华盛顿5月22日（记者 Peter Apps） - 尽管美国指责中国从事军事间谍活动，并对中国在亚太地区日渐强硬的姿态感到担忧，但两国军方越走越近。

过去两年，中国人民解放军与其潜在对手的直接接触明显增多。

2011年，中国解放军军乐团与美国陆军军乐团在华盛顿肯尼迪艺术中心举行了一场联合音乐会，当时一名美军女兵和一位身着解放军军装的中国男歌手还联袂用意大利语演唱了选自歌剧《茶花女》的二重唱。这成为中美军方关系解冻的首个重大公开信号。

中美官员本月在南京举行了会谈，商讨打击海盗问题；美方亦邀请中方参加明年的环太平洋海军演习。

中美军方接触日渐增多，目的是降低两个核大国出现意外冲突的风险，同时相互交流学习对方的日常运转，以及如何在无争议问题上进行协作，譬如灾难预防和疾病控制等。

在这些方面的和谐友好并不意味着两国在网络攻击、太空军备竞赛、美国战略重心向亚洲转移等棘手问题上相互放松警惕。

中美两国的有些讨论相当直率，中方官员有时会说华盛顿应从整个西太平洋退出，将在该区域的影响力让给中国。

在一些重大分歧问题上，中美紧张的军事关系并无缓和迹象。

美国官员称，他们认为中国正准备试射导弹，以具备击落美国卫星的能力。此外，去年的一系列海上纠纷令中国与日本、菲律宾等美国盟友出现摩擦。

网络安全亦是中美争议的焦点问题。

美国国防部本月早些时候发布报告称，中国正在利用间谍活动搜集技术，以推动本国的军事现代化进程，并首次在报告中指责中国试图入侵美国的国防电脑网络。中国对此予以坚决否认。

间谍活动是西方国家主要担忧的问题。在近期的交流活动中，美国和其他西方国家通常会先进行“风险评估”，然后才会允许中方人员进入相关的设施，专家事后还会作安全检查。

上周在路透网络安全精英汇上，美国国家安全局局长暨美军网络司令部司令亚历山大（Keith Alexander）表示时机适当时，他和他的继任者或许会与中国军方官员会面商讨网络安全问题。这是美国在该问题与中国转向合作的迹象之一。

中美军方的有些磋商十分紧张，尤其是关于美国“战略再平衡”计划的磋商。美国“战略再平衡”计划包括加强与日本、澳大利亚等国家的军事关系、将部署在太平洋的海军军舰数量占比提高至60%等。

美国空军少将凯尔兹（Michael Keltz）称，中方官员曾称应将太平洋一分为二，中美各主导一半。

“这根本不是美国计划要做的事情，也不是该地区大多数其他国家希望我们做的事情，”他说道。“我觉得（中方官员）开始明白这种情况了。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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