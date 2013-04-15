中国需求造就美国水貂养殖业繁荣

路透芝加哥4月15日（记者 P.J. Huffstutter） - 饱受经济不景气及本国动物权益保护人士多年抗议之苦后，美国水貂养殖者如今又陷入了另外一个迥然不同的难题，即努力与中国市场对各类毛皮的需求保持步调一致。

在中国日渐增多的中产阶级对高档服装及豪华家居品需求的带动下，去年美国对中国的貂皮出口额激增至2.155亿美元，出口额和出口量均较2009年增长一倍有余，达到历史新高。

中国消费者对毛皮装饰背包、貂皮大衣、貂皮装饰的办公用品等方面的需求，给美国毛皮动物养殖业带来了大受欢迎的喘息之机。

前几年，美国毛皮动物养殖业陷入困境。过去两年的经济衰退，加上欧美动物权益组织对皮草贸易的反对之声日渐高涨，许多养殖户纷纷倒闭，毛皮价格也大幅下降。

如今，养殖貂皮的价格已飙升至历史高点。貂皮需求激增，韩国和俄罗斯也是功不可没，这带动美国养殖户、猎户及拍卖行去年对世界各地的貂皮发货量达1,180万张，销售总额4.79亿美元，几乎是2009年发货量的三倍。

天气因素导致貂皮需求在近几个月依然旺盛。去年末，俄罗斯和中国均出现了异常寒冷的冬季天气。全球一半地区出现的低温天气，对Ron Gengel的水貂养殖场而言是值得庆祝的事情。

Gengel家族三代人一直都在伊利诺伊州北部的一个农场养殖水貂，出产的貂皮供应全球各地。该养殖场历经了海外竞争、貂皮价格大跌、本土消费者更喜欢仿制貂皮等冲击，侥幸存活了下来。

这样的艰难时期让Gengel家族对当前的貂皮热潮持谨慎态度，以便能尽快适应瞬息万变的趋势。在国际买家开始谈论白色貂皮比黑色看起来更高雅时，该养殖场就开始减少黑色水貂的养殖数量，转而养殖更多的白色水貂。

“需要关注的事情太多了，从俄罗斯卢布的走势到中国的天气预报，都需关注，”Ron的女婿Justine Gengel说道。“你必须了解买家的需求。”

至少在目前，中国的买家和制造商成群结队地蜂拥至西雅图和加拿大的貂皮拍卖行。在位于多伦多的北美裘皮拍卖行（North American Fur Auctions ）举行的一次近期拍卖中，黑公貂皮的均价在需求带动下每张已升破141美元。

而在两年前，类似品质的貂皮仅售98美元。

根据中国食品土畜进出口商会的数据，2010年中国毛皮大衣销量占全球总销量的一半以上，2012年中国毛皮相关商品的零售额预计达60亿美元。

鲜有人能比上海某制衣公司的经理张玲莉（Zhang Lingli，音）更了解这股貂皮热潮。她的店铺开在上海市中心一家商场的六层，布置得十分温馨，里面陈列着各种按颜色分类的貂皮。张玲莉称，在有钱的消费人群中，貂皮已变得格外流行。

她指出，过去几年，貂皮需求每年都在增长，貂皮价格也是水涨船高。但顾客并不在意价格，只是想要从美国、加拿大及欧洲进口的优质貂皮。

“他们只是想要毛皮制品，”她说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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