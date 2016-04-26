美国去年针对13个国家和地区执行航行自由行动--五角大楼报告

路透华盛顿4月25日 （记者 David Alexander） - 据五角大楼周一发布的一项年度报告，美国军方去年针对13个国家和地区执行了“航行自由”行动，其中几次行动挑战了中国在南海和东海的声索。

报告称，这些行动针对中国、印度、印尼、伊朗、利比亚、马来西亚、马尔代夫、阿曼、菲律宾和越南等进行。

报告未说明美军针对这些国家各自执行了多少次航行自由行动。

这些航行自由行动包括派出美国海军船只和军机进入其他国家试图限制进入的区域，旨在表明国际社会不接受此类限制。

美国军方近年来多次进行挑战中国海上声索的行动，2015年也进行了此类行动。

去年10月一艘美国导弹驱逐舰在中国在南沙群岛的一人工岛礁附近进行巡逻。接近这些岛屿的美国军机遭到警告。

虽然中方对美国的巡逻进行了谴责，美国国防部长卡特称美国海军将继续在该地区行动。

被问及有关6架美国空军战机19日在黄岩岛附近的“国际空域”执行了飞行任务的报导时，中国国防部周一在声明中称：“美方以‘航行和飞越自由’为名，行推动南海军事化之实，威胁沿海国的主权和安全，破坏地区和平稳定，我们对此表示关切和反对。”

美国太平洋司令部司令、海军上将哈里斯称，今年美国海军将在南海加强执行航行自由行动，因为对中国试图通过在那里建设军事设施来寻求主导地位感到关切。（完）