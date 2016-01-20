中美海军高层视频通话 称赞双方关系取得进展

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月20日 （记者 Andrea Shalal） - 美国海军一名官员称，中美海军高官周二称赞两国海军关系的进展，并称两国因根据《海上意外相遇规则》制定的条款获得更多运用而受到鼓舞。
上述美海军官员称，美国海军作战部长约翰·理查森（John Richardson）与中国海军司令员吴胜利进行了两个小时视频通话，重点讨论了2015年的港口访问、人员交流与其它措施。双方同意今年继续这项工作。
“我重视这些对话。面对面的互动和坦诚的交流帮助建立密切联系，这令两国海军在当下和未来均可受益，”理查森在美海军发布的声明中表示。
这是理查森与吴胜利第三次进行此类通话。
美海军在声明中称，这样的沟通“帮助建立对话，以减少双方误判的风险”。
上述美海军官员称，理查森与吴胜利同意今春再次进行视频通话，除非在那之前发生“紧急情况”。
该官员称，他们也讨论可能在春末或夏初在中国会面，但没有确定日期。
官员们称，双方为根据《海上意外相遇规则》制定的条款获得更多运用而感到“满意和鼓舞”。2014年在西太平洋拥有利益的21个国家签署了《海上意外相遇规则》。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)