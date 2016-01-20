中美海军高层视频通话 称赞双方关系取得进展

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月20日 （记者 Andrea Shalal） - 美国海军一名官员称，中美海军高官周二称赞两国海军关系的进展，并称两国因根据《海上意外相遇规则》制定的条款获得更多运用而受到鼓舞。

上述美海军官员称，美国海军作战部长约翰·理查森（John Richardson）与中国海军司令员吴胜利进行了两个小时视频通话，重点讨论了2015年的港口访问、人员交流与其它措施。双方同意今年继续这项工作。

“我重视这些对话。面对面的互动和坦诚的交流帮助建立密切联系，这令两国海军在当下和未来均可受益，”理查森在美海军发布的声明中表示。

这是理查森与吴胜利第三次进行此类通话。

美海军在声明中称，这样的沟通“帮助建立对话，以减少双方误判的风险”。

上述美海军官员称，理查森与吴胜利同意今春再次进行视频通话，除非在那之前发生“紧急情况”。

该官员称，他们也讨论可能在春末或夏初在中国会面，但没有确定日期。

官员们称，双方为根据《海上意外相遇规则》制定的条款获得更多运用而感到“满意和鼓舞”。2014年在西太平洋拥有利益的21个国家签署了《海上意外相遇规则》。(完)