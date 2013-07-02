克里：中国称对朝鲜核项目态度坚定

路透文莱斯里巴加湾7月1日 - 美国国务卿克里周一称，中国外交部部长王毅对他表示，对于朝鲜结束其核项目的必要性，中国的态度“非常坚定”。

在文莱召开的东盟峰会期间，克里向王毅提及了朝鲜的核项目，他在与日本外务大臣和韩国外交部长举行三方会谈时也谈到了这个问题。

克里表示，尽管斯诺登事件导致中美关系紧张，中美双方仍在进行合作。

“我们都完全团结一致，在坚持要求朝鲜的未来必须包括去核化上态度坚决，”克里在随后的记者会上称。

“中方明确向我表示，他们已经发出坚定声明，并就执行该政策上采取了坚定行动。”

克里明确表示，希望中国对朝鲜采取更加积极的态度。他指出，下周在华盛顿与中国官员举行的安全和经济对话上将讨论该问题。

“我们最终知道，实现我们想要的稳定与和平的唯一方法是朝鲜遵守2005年9月19日六方会谈联合声明的承诺，进行可证实的去核化，”克里说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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