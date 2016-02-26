王毅对美国拟在韩国部署萨德系统表示关切 称美方应作出解释

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透华盛顿2月25日 - 中国外长王毅周四强调了中方对美国可能在韩国部署萨德反导系统的关切，称美国当局应当就此向中方作出解释和说明。
王毅在美国战略与国际问题研究中心举办的一个活动上称，中国致力于与美国及其他各方一起推动实现朝鲜半岛无核化。王毅还称，对联合国针对朝鲜1月6日进行核试验将批准扩大对朝鲜制裁决议持乐观看法。
王毅表示，中方对美国可能在韩国部署萨德反导系统表示关切。他指出，萨德反导系统X波段雷达覆盖范围已深入中国内陆，也就是说中国的正当国家安全和利益很可能受到损害、甚至威胁。
王毅称，美国有可能在韩国部署萨德反导系统，这最终将由韩国来决定。他表示，中国理解美国和韩国维护自身安全的迫切需要。
但王毅表示，中国对萨德反导系统的能力表示关切，美方应当予以考虑。
王毅称，中方认为美韩应该考虑中国的合理安全关切，应该给中国一个有说服力的、能够让中方信服的解释和说明。（完）
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。