中国外长王毅对美国拟在韩国部署萨德系统表示关切 称美方应作出解释

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿2月25日 - 中国外长王毅周四强调了中方对美国可能在韩国部署萨德反导系统的关切，称美国当局应当就此向中方作出解释和说明。

王毅在美国战略与国际问题研究中心举办的一个活动上称，中国致力于与美国及其他各方一起推动实现朝鲜半岛无核化。王毅还称，对联合国针对朝鲜1月6日进行核试验将批准扩大对朝鲜制裁决议持乐观看法。

王毅表示，中方对美国可能在韩国部署萨德反导系统表示关切。他指出，萨德反导系统X波段雷达覆盖范围已深入中国内陆，也就是说中国的正当国家安全和利益很可能受到损害、甚至威胁。

王毅称，美国有可能在韩国部署萨德反导系统，这最终将由韩国来决定。他表示，中国理解美国和韩国维护自身安全的迫切需要。

但王毅表示，中国对萨德反导系统的能力表示关切，美方应当予以考虑。