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时事要闻 | 2015年 6月 25日 星期四 08:46 BJT

奥巴马对中国的网络及海上行为表示关切--白宫

路透华盛顿6月24日 - 美国总统奥巴马周三在白宫与中国高级官员会晤，对中国的“网络与海上行为”、货币、技术及投资政策等表示了关切。

“总统对中国的网络及海上行为提出了美方的关切，并敦促中国采取切实措施来平息紧张局势，”白宫的一份声明中称。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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