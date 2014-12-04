奥巴马称习近平迅速巩固权力

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透华盛顿12月3日（记者 Jeff Mason/Steve Holland） - 美国总统奥巴马周三称，中国国家主席习近平迅速巩固了权力。他同时指出，这可能引发对中国人权问题的关切，并令中国邻国感到不安。
奥巴马对美国企业执行长组成的团体商业圆桌会议（Business Roundtable）称，习近平上任后在很短时间内就赢得了尊敬。
“他（习近平）是自邓小平之后最快、最全面地巩固权力的中国领导人。”奥巴马说。
“他仅用了一年半、两年的时间，就在中国拥有了这样的影响力，这给所有人留下深刻印象。”
但奥巴马指出，习近平迅速巩固权力也有不利的方面。
“这也构成风险，在人权问题方面、在压制异见方面。他激发了民族主义，令邻国感到担忧。”奥巴马指的是海上主权争端。
“另一方面，我认为他们非常希望与美国保持良好关系。从我访华之行，就能看出他们希望有效管控双边关系。”
奥巴马称，美国希望向中国表明，美方希望建立建设性的“双赢”关系，但同时坚持必须解决诸如商业性的网络盗窃等问题。
奥巴马还称，他相信美国能以有益于国际社会的方式管理好中美关系。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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