奥巴马称习近平迅速巩固权力

路透华盛顿12月3日（记者 Jeff Mason/Steve Holland） - 美国总统奥巴马周三称，中国国家主席习近平迅速巩固了权力。他同时指出，这可能引发对中国人权问题的关切，并令中国邻国感到不安。

奥巴马对美国企业执行长组成的团体商业圆桌会议（Business Roundtable）称，习近平上任后在很短时间内就赢得了尊敬。

“他（习近平）是自邓小平之后最快、最全面地巩固权力的中国领导人。”奥巴马说。

“他仅用了一年半、两年的时间，就在中国拥有了这样的影响力，这给所有人留下深刻印象。”

但奥巴马指出，习近平迅速巩固权力也有不利的方面。

“这也构成风险，在人权问题方面、在压制异见方面。他激发了民族主义，令邻国感到担忧。”奥巴马指的是海上主权争端。

“另一方面，我认为他们非常希望与美国保持良好关系。从我访华之行，就能看出他们希望有效管控双边关系。”

奥巴马称，美国希望向中国表明，美方希望建立建设性的“双赢”关系，但同时坚持必须解决诸如商业性的网络盗窃等问题。

奥巴马还称，他相信美国能以有益于国际社会的方式管理好中美关系。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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