米歇尔·奥巴马访华料回避敏感问题 坚守“好妈妈”形象

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月16日 - 美国第一夫人米歇尔·奥巴马(Michelle Obama)在本周访华之时料将回避人权等中美有争议问题，但她的访问或有助于推进丈夫奥巴马的外交政策中的一项重要目标：加深中美关系。

此行也是米歇尔第三次单独出行的外交访问。米歇尔一直致力于塑造“好妈妈”形象，将她的精力放在抚养两个女儿长大，并对消除儿童肥胖等国内政策问题提供支持。

她开玩笑说，她在丈夫执政期间的座右铭是：“不添乱”。

美国白宫表示，米歇尔此行将聚焦中美两国的文化关系以及中美两国年轻人的教育。

但米歇尔此行有着重要的象征性价值。

美国前第一夫人劳拉·布什(Laura Bush)的幕僚长Anita McBride表示：“对于总统而言，没有比自己的配偶更适合代表自己进行海外访问的人了。”

McBride表示，米歇尔受中国国家主席习近平夫人彭丽媛的邀请进行访华传达了一个强有力的外交讯息，即便她们所讨论的内容无助于解决中美双方紧迫的双边问题。

她说：“这是试图传达友谊的形象。”

米歇尔还将参观多所学校，并带着女儿参观兵马俑。

自2009年执政以来，美国总统奥巴马便将促进中美关系的发展作为执政重点。有鉴于美俄在乌克兰危机中的分歧白热化，这一目标或许有着更广泛的意义。

美国前第一夫人劳拉·布什和希拉里·克林顿均曾利用其身份有力提升海外人权等棘手问题。(完)