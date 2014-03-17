米歇尔·奥巴马访华料回避敏感问题 坚守“好妈妈”形象

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月16日 - 美国第一夫人米歇尔·奥巴马(Michelle Obama)在本周访华之时料将回避人权等中美有争议问题，但她的访问或有助于推进丈夫奥巴马的外交政策中的一项重要目标：加深中美关系。
此行也是米歇尔第三次单独出行的外交访问。米歇尔一直致力于塑造“好妈妈”形象，将她的精力放在抚养两个女儿长大，并对消除儿童肥胖等国内政策问题提供支持。
她开玩笑说，她在丈夫执政期间的座右铭是：“不添乱”。
美国白宫表示，米歇尔此行将聚焦中美两国的文化关系以及中美两国年轻人的教育。
但米歇尔此行有着重要的象征性价值。
美国前第一夫人劳拉·布什(Laura Bush)的幕僚长Anita McBride表示：“对于总统而言，没有比自己的配偶更适合代表自己进行海外访问的人了。”
McBride表示，米歇尔受中国国家主席习近平夫人彭丽媛的邀请进行访华传达了一个强有力的外交讯息，即便她们所讨论的内容无助于解决中美双方紧迫的双边问题。
她说：“这是试图传达友谊的形象。”
米歇尔还将参观多所学校，并带着女儿参观兵马俑。
自2009年执政以来，美国总统奥巴马便将促进中美关系的发展作为执政重点。有鉴于美俄在乌克兰危机中的分歧白热化，这一目标或许有着更广泛的意义。
美国前第一夫人劳拉·布什和希拉里·克林顿均曾利用其身份有力提升海外人权等棘手问题。(完)
编译：靳怡雯 发稿:王燕焜
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
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路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)