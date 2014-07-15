中美领导人通电话 奥巴马强调建设性管控分歧

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿7月14日 - 美国总统奥巴马周一与中国国家主席习近平通电话时表示，他希望中美关系进一步突出合作并建设性管控分歧。双方还讨论了伊朗和朝鲜等议题。

白宫声明称，奥巴马强调应加强沟通和协调，呼吁中国采取行动确保朝鲜履行无核化承诺。

白宫称，两位领导人探讨了在伊朗核问题上加强中美合作的必要性。

声明说：“总统（奥巴马）强调伊朗应采取必要步骤，让国际社会相信其核项目只出于和平目的。”

“总统再次承诺将致力于推动中美关系突出务实合作以及建设性管控分歧。”