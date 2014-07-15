更新版1-中美关系：两国领导人通电话，强调建设性处理分歧

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路透华盛顿7月14日（记者 Steve Holland） - 美国总统奥巴马周一与中国国家主席习近平通电话时表示，他希望中美关系进一步突出合作并建设性管控分歧。双方还讨论了伊朗和朝鲜等议题。

过去一年，奥巴马与习近平沟通频繁，2013年6月在加州举行了两天的会面，今年3月在海牙国际峰会间隙亦曾会晤。

但高层对话似乎对解决亚太区域棘手问题成效不大。白宫声明称，尽管双方存在分歧，两国领导人仍将尽可能地寻求合作。

白宫声明表示：“总统再次承诺将致力于推动中美关系突出务实合作以及建设性管控分歧。”

据中国官媒新华社报导，习近平向奥巴马指出，中美双方应继续相向而行，就重要国际和地区问题，包括应对气候变化方面加强协调和合作。

奥巴马对习近平表示，期待11月在北京举行的亚太经合组织（APEC）峰会上与习近平会面。

白宫声明称，奥巴马强调应加强沟通和协调，呼吁中国采取行动确保朝鲜履行无核化承诺。

关于朝鲜问题，新华仅称双方就朝鲜半岛局势等问题交换了看法。

白宫称，两位领导人探讨了在伊朗核问题上加强中美合作的必要性。

声明说：“总统（奥巴马）强调伊朗应采取必要步骤，让国际社会相信其核项目只出于和平目的。“