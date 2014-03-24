美海军P-8海神飞机无法找到中国飞机所发现的物体--AMSA

法国选民怀疑两位候选人都无力解决失业和安全两大议题--民调
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
路透悉尼3月24日 -澳大利亚当局表示，美国海军一架P-8海神(Poseidon)飞机无法找到周一稍早在印度洋寻找失联马航班机线索的一架中国飞机所发现的物体。P-8海神是全球最先进的搜索飞机。
“美国海军一架P-8海神飞机被派去调查中国飞机在33,000英尺高度所发现的物体，”澳大利亚海事局(AustralianMaritime Safety Authority，AMSA)在电子邮件中回复路透称。
“这一物体漂回珀斯时，被中国飞机发现。目前正进在做漂移模型演示。P-8飞机无法重新定位报道中的物体。”
中国官方媒体新华社稍早报道，伊尔-76飞机的机组人员发现有两个”相对较大的“漂浮物及几个较小白色物体分布在数百公里的范围内。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
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