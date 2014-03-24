美海军P-8海神飞机无法找到中国飞机所发现的物体--AMSA

路透悉尼3月24日 -澳大利亚当局表示，美国海军一架P-8海神(Poseidon)飞机无法找到周一稍早在印度洋寻找失联马航班机线索的一架中国飞机所发现的物体。P-8海神是全球最先进的搜索飞机。

“美国海军一架P-8海神飞机被派去调查中国飞机在33,000英尺高度所发现的物体，”澳大利亚海事局(AustralianMaritime Safety Authority，AMSA)在电子邮件中回复路透称。

“这一物体漂回珀斯时，被中国飞机发现。目前正进在做漂移模型演示。P-8飞机无法重新定位报道中的物体。”

中国官方媒体新华社稍早报道，伊尔-76飞机的机组人员发现有两个”相对较大的“漂浮物及几个较小白色物体分布在数百公里的范围内。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。