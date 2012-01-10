黄益平：2012年人民币或将暂停升值

今年全国铁路投资拟约8000亿元 与去年规模持平--新华
路透北京2月24日 - 新华社周四晚间援引中国部分地区铁路建设工作会议称，今年全国铁路投资拟将保持去年规模即8,000亿元人民币左右，其中铁路总公司负责的铁路投资7,300亿元，包括设备购置1,000亿元。
路透纽约1月9日电(记者 Emily Flitter)---北京大学中国经济研究中心经济学教授黄益平周一表示，中国经济不会崩溃，但贸易顺差的缩窄很可能抑制人民币在未来一到两年升值脚步。
黄益平在纽约的一场会议上表示，当贸易顺差只占中国国内生产总值(GDP)的2%时，很难说人民币被低估。
"长期来看，我认为人民币还会继续升值，但短期内升值幅度可能更加有限。"
"我认为人民币将走贬一段时间。"
美国近年来始终向中国施压，要求人民币兑美元升值。中国官员也表示，只要不干扰中国经济，他们将逐步允许人民币升值。
欧债危机和近期美国经济数据良好表现，使得2011年年底和2012年年初美元走强，人民币略显疲软。
黄益平等七位中国经济学家出席了美中关系全国委员会(National Committee on United States-China Relations)在纽约证交所举办的年度经济展望会议。
黄益平说："中国正在经历再平衡。"他以中国楼市的降温和中国股市缺乏可靠的投资机会为例表示，"确实不想让自己的钱留在中国。"（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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