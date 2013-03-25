中国明年将参加环太平洋军演

路透华盛顿3月22日（记者 Phil Stewart） - 美国国防部副部长卡特(Ashton Carter)称，中国人民解放军接受邀请，将首次参与美国主导的大型海军演习，但是受美国法律制约，只能参与减灾等不太敏感的演习。

明年将进行的这次环太平洋军事演习（RIMPAC）是全球规模最大的多国海军演习。2012年在夏威夷附近海域举行的上一次演习时，有来自22个国家的超过40艘舰艇和潜艇参加。

并非所有参与演习的国家都是美国的缔约盟国。俄罗斯和印度曾参与了去年的演习。

五角大楼称，中国从未参与过该演习，但1998年曾派出观察员。

卡特周三在雅加达发表讲话时表示，中国已经同意参加RIMPAC演习。他表示，对中国接受美国的邀请感到高兴。

去年时任美国国防部长的帕内塔对中方发出邀请。帕内塔当时称，他希望中国派遣一艘舰艇参加演习，中国随后称将“认真考虑”。

“我们希望加强和发展与中国的两军关系，以适应两国间政治和经济关系的改善。”卡特说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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