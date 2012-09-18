美防长访华行程延长一天 将与习近平会面

路透美军用飞机9月17日电(记者 David Alexander)--美国国防官员周一表示，该国国防部长帕内塔(Leon Panetta)对中国的访问将延长一天，期间他将与中国国家副主席习近平会面。

应中国国防部长梁光烈的邀请，帕内塔将对中国进行为期三天的访问。今年早些时候，梁光烈曾访问美国五角大楼和该国其他地方的军事设施。

此次访问是中美推动深化双方军事关系及增加彼此透明度的努力之一。

青岛是中国北海舰队司令部所在地，帕内塔将成为首个访问该基地的美国国防部长。在那里，他将参观战舰，并与北海舰队司令田中进行会面。

帕内塔将於周三与习近平会晤。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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