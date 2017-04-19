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中国财经 | 2017年 4月 19日 星期三 08:22 BJT

美国判定进口自中国的硬木胶合板存在补贴 拟征反补贴税

路透华盛顿4月18日 - 美国商务部周二称，初步判定进口自中国的硬木胶合板产品存在补贴，将征收9.89%至111.09%不等的反补贴税。

该部在声明中称，2016年从中国进口的硬木胶合板产品价值估计达11.5亿美元。(完)

(编译 王丽鑫；审校 陈宗琦)
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