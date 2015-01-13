中国禁止进口所有美国禽类及蛋类产品

中国外管局报告称严厉打击地下钱庄 遏制违规违法资金流动
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年联合有关部门成功破获地下钱庄案件80余起，涉案金额超过万亿元人民币；未来将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势，切实维护外汇市场秩序。
路透芝加哥1月12日 - 美国农业部（USDA）周一称，由于近期太平洋西北地区报告发现高致病性禽流感病毒，中国已经禁止进口所有美国禽类、禽类产品及蛋类产品。
据美国农业部及美国家禽蛋品出口协会（USA Poultry & Egg Export Council）称，目前正在运往中国的所有此类产品将被销毁或运回美国。
上述禁令生效日期为1月8日，同时适用于包括活鸡、孵化用蛋在内的禽类繁殖产品。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年联合有关部门成功破获地下钱庄案件80余起，涉案金额超过万亿元人民币；未来将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势，切实维护外汇市场秩序。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年以来外管局紧紧抓住银行这一关键环节，通过加大银行外汇业务检查力度、开展以银行为主要检查对象的专项检查等，有效维护外汇市场正常秩序。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年年报称，近年来中国资本市场开放加速，境外投资者进入中国更加便捷。