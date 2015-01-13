中国禁止进口所有美国禽类及蛋类产品

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
(本文由路透中文网编译提供)
路透芝加哥1月12日 - 美国农业部（USDA）周一称，由于近期太平洋西北地区报告发现高致病性禽流感病毒，中国已经禁止进口所有美国禽类、禽类产品及蛋类产品。
据美国农业部及美国家禽蛋品出口协会（USA Poultry & Egg Export Council）称，目前正在运往中国的所有此类产品将被销毁或运回美国。
上述禁令生效日期为1月8日，同时适用于包括活鸡、孵化用蛋在内的禽类繁殖产品。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。