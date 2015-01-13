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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 09:57 BJT

中国禁止进口所有美国禽类及蛋类产品

(本文由路透中文网编译提供)

路透芝加哥1月12日 - 美国农业部（USDA）周一称，由于近期太平洋西北地区报告发现高致病性禽流感病毒，中国已经禁止进口所有美国禽类、禽类产品及蛋类产品。

据美国农业部及美国家禽蛋品出口协会（USA Poultry & Egg Export Council）称，目前正在运往中国的所有此类产品将被销毁或运回美国。

上述禁令生效日期为1月8日，同时适用于包括活鸡、孵化用蛋在内的禽类繁殖产品。(完)

编译：侯雪苹 发稿：王琛
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