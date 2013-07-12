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中国财经 | 2013年 7月 12日 星期五 09:44 BJT

中国敦促美国考虑退出量化宽松对全球经济的影响

路透华盛顿7月11日 - 中国财政部部长楼继伟周四称，中国支持美国在条件允许的情况下结束宽松货币政策的计划，但敦促美国考虑其退出量化宽松对全球经济的影响。

楼继伟在中美战略与经济对话间隙对记者表示，美国早晚会退出量化宽松，中国不会猜测时间点。

楼继伟指出，美国的货币政策不只对美国有影响，也对全球经济有影响。他还称，美国退出量化宽松可能导致发展中国家经历波动。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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