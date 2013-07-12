中国敦促美国考虑退出量化宽松对全球经济的影响

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透华盛顿7月11日 - 中国财政部部长楼继伟周四称，中国支持美国在条件允许的情况下结束宽松货币政策的计划，但敦促美国考虑其退出量化宽松对全球经济的影响。
楼继伟在中美战略与经济对话间隙对记者表示，美国早晚会退出量化宽松，中国不会猜测时间点。
楼继伟指出，美国的货币政策不只对美国有影响，也对全球经济有影响。他还称，美国退出量化宽松可能导致发展中国家经历波动。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透北京/上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，延续窄幅区间波动，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。