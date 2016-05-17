报告称中国人在美国房地产市场的投资超过3000亿美元

路透纽约5月16日（记者 Elizabeth Dilts） - 一份最新出炉报告的作者周一称，尽管中国经济疲弱且加强了外汇管制，中国人在美国房地产市场的投资已超过3,000亿美元，并且在不断增加。

根据罗森咨询集团与亚洲协会公布的报告，从2010到2015年，中国买家在美国住宅地产的投资为930亿美元；在住房抵押贷款支持证券领域的投资为约2,080亿美元；在包括写字楼和酒店在内的商业地产上的投资约为170亿美元。

尽管这些数字令人瞠目，但来自中国的外商直接投资（FDI）仅占所有对美国的外商直接投资的10%。

不过，该报告意义重大，因为这是证明中国投资者在所有地产部门均跻身前列的首份独立研究。该报告联合作者之一、罗森咨询集团合伙人亚瑟·马根(Arthur Margon)表示，报告还显示了中国投资者有韧劲，能够承受得住短期的市场事件。

“有强烈信号显示，买兴将持续，可能甚至上升，”马根在亚洲协会的一个活动上表示。

报告显示，虽然有一些中国购房者的兴趣可能减弱，但总体看他们的买房预算往往高于其他国际买家。

报告显示，2015年中国买家支付的平均房价为每套83.18万美元，而其他国际买家支付的平均房价为每套49.96万美元。如果看在美国购房的总美元投资，中国买家在2013到2015年期间超过其他任何一个国家。

根据报告，在2015年，中国投资者首次超过加拿大买家，成为美国住房市场最大的外国买家。

报告显示，中国买家投资较大的一个原因是，他们倾向于在昂贵的房地产市场买房。2015年中国人购买的住房35%位于加州，其次是华盛顿州（占比8%）和纽约州（占比7%）。（完）