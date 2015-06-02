奥巴马称南海填海造地活动“适得其反”

路透华盛顿6月1日 - 美国总统奥巴马周一称，在南中国海的填海造地工程是徒劳无益的，并呼吁停止在该地区进行挑衅性活动。

“我们认为，任何一方在该地区进行的填海造地和挑衅性活动都是适得其反的，”奥巴马在白宫与来自东南亚国家的年轻领导人进行讨论时说道。

“中国将会成功。中国面积广阔，国力强大，中国人民智慧勤劳。他们的一些主张可能是合法的，”奥巴马说道。

“但他们不应试图通过排挤他人的方式来达到目的，”他说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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