奥巴马称南海填海造地活动“适得其反”

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿6月1日 - 美国总统奥巴马周一称，在南中国海的填海造地工程是徒劳无益的，并呼吁停止在该地区进行挑衅性活动。
“我们认为，任何一方在该地区进行的填海造地和挑衅性活动都是适得其反的，”奥巴马在白宫与来自东南亚国家的年轻领导人进行讨论时说道。
“中国将会成功。中国面积广阔，国力强大，中国人民智慧勤劳。他们的一些主张可能是合法的，”奥巴马说道。
“但他们不应试图通过排挤他人的方式来达到目的，”他说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。