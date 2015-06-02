奥巴马称南海填海造地活动“适得其反”

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月1日 - 美国总统奥巴马周一称，在南中国海的填海造地工程是徒劳无益的，并呼吁停止在该地区进行挑衅性活动。
“我们认为，任何一方在该地区进行的填海造地和挑衅性活动都是适得其反的，”奥巴马在白宫与来自东南亚国家的年轻领导人进行讨论时说道。
“中国将会成功。中国面积广阔，国力强大，中国人民智慧勤劳。他们的一些主张可能是合法的，”奥巴马说道。
“但他们不应试图通过排挤他人的方式来达到目的，”他说道。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。