亚太地区的军力平衡正在变得对美国不利--报告

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透华盛顿1月19日 - 周二发布的一项研究报告显示，亚太地区的军力平衡正在变得对美国不利，中国和朝鲜挑战美国安全承诺的可信度，而五角大楼又面临支出限制。
这是战略与国际研究中心（CSIS）为美国国防部进行的研究。CSIS的研究人员担心，美国总统奥巴马向亚洲“再平衡”的战略可能不足以保护美国在该地区的利益。
“中国和朝鲜的行为经常挑战美国安全承诺的可信度，以当前的美国军事能力发展速度，该地区的军力平衡正在变得对美国不利。”研究称。
五角大楼的领导人及国会的支持者称，在整个政府部门实施的自动减赤机制，令美国与中国不断增长的军力保持步调一致的努力受阻，也让应对其他国际安全威胁的努力受阻。
该研究报告提出了四项建议。第一项建议是白宫应实施统一的再平衡战略；第二项建议是美国应加速努力增强盟友的能力，包括在海上安全领域；第三项建议是美国应维持并扩大在亚太地区的军事存在；第四项建议是美国应为其武装力量加速开发新的作战能力，譬如抵御针对美国船只及前沿基地的弹道导弹威胁的能力。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
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