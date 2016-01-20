亚太地区的军力平衡正在变得对美国不利--报告

路透华盛顿1月19日 - 周二发布的一项研究报告显示，亚太地区的军力平衡正在变得对美国不利，中国和朝鲜挑战美国安全承诺的可信度，而五角大楼又面临支出限制。

这是战略与国际研究中心（CSIS）为美国国防部进行的研究。CSIS的研究人员担心，美国总统奥巴马向亚洲“再平衡”的战略可能不足以保护美国在该地区的利益。

“中国和朝鲜的行为经常挑战美国安全承诺的可信度，以当前的美国军事能力发展速度，该地区的军力平衡正在变得对美国不利。”研究称。

五角大楼的领导人及国会的支持者称，在整个政府部门实施的自动减赤机制，令美国与中国不断增长的军力保持步调一致的努力受阻，也让应对其他国际安全威胁的努力受阻。

该研究报告提出了四项建议。第一项建议是白宫应实施统一的再平衡战略；第二项建议是美国应加速努力增强盟友的能力，包括在海上安全领域；第三项建议是美国应维持并扩大在亚太地区的军事存在；第四项建议是美国应为其武装力量加速开发新的作战能力，譬如抵御针对美国船只及前沿基地的弹道导弹威胁的能力。（完）