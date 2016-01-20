亚太地区的军力平衡正在变得对美国不利--报告

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月19日 - 周二发布的一项研究报告显示，亚太地区的军力平衡正在变得对美国不利，中国和朝鲜挑战美国安全承诺的可信度，而五角大楼又面临支出限制。
这是战略与国际研究中心（CSIS）为美国国防部进行的研究。CSIS的研究人员担心，美国总统奥巴马向亚洲“再平衡”的战略可能不足以保护美国在该地区的利益。
“中国和朝鲜的行为经常挑战美国安全承诺的可信度，以当前的美国军事能力发展速度，该地区的军力平衡正在变得对美国不利。”研究称。
五角大楼的领导人及国会的支持者称，在整个政府部门实施的自动减赤机制，令美国与中国不断增长的军力保持步调一致的努力受阻，也让应对其他国际安全威胁的努力受阻。
该研究报告提出了四项建议。第一项建议是白宫应实施统一的再平衡战略；第二项建议是美国应加速努力增强盟友的能力，包括在海上安全领域；第三项建议是美国应维持并扩大在亚太地区的军事存在；第四项建议是美国应为其武装力量加速开发新的作战能力，譬如抵御针对美国船只及前沿基地的弹道导弹威胁的能力。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)