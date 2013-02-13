四家中国公司进入美国涉伊制裁名单

路透华盛顿2月11日 - 美国周一宣布，对一名中国商人和几家公司实施新的制裁措施，因其向伊朗销售美国法律规定的禁售品。

美国国务院网站发表通告称，这至少是李方为（音，Karl Lee）自2006年以来第三次因向伊朗的导弹开发项目提供材料或支持而面临美国的制裁。

通告称，李方为及大连盛辉公司（ Dalian Sunny Industries）“从事了导弹技术扩散活动”，根据美国《武器管制法》和《出口管理法》规定应给予制裁。

另一项制裁通告将李方为、大连盛辉及另外三家中国公司列入制裁名单，并指其违反了《防止向伊朗、朝鲜、叙利亚扩散法》。这三家中国公司分别是保利科技有限公司（Poly Technologies Incorporated）、倍通科技（BST Technology）和中国精密机械进出口总公司（CPMIEC）。

同时被列入制裁名单还包括白俄罗斯、伊朗、苏丹、叙利亚和委内瑞拉的公司。

通告指出，制裁决定是在去年12月20日作出的，2月5日生效。通告没有指明上述个人及公司向伊朗、叙利亚及朝鲜出售了哪些违禁品。

由于恰逢中国春节假期，保利科技北京公司的电话无人接听。

据新华社报导称，保利科技发表声明称，美国对该公司的指控毫无根据。

中国外交部发言人华春莹周一就此答记者问时称，美国援引其国内法，对中国公司实施制裁，严重违反国际关系准则，损害中方利益。

她表示，“中方敦促美方立即纠正错误做法，撤销对相关公司和个人的无理制裁，停止做损害中方利益和中美关系的事。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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