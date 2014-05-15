白宫呼吁通过对话解决中越争议

中国银监会主席助理杨家才及亲属受查 涉交行杨东平案--财新网
路透北京4月17日 - 中国金融反腐不断升级。中国知名国内媒体--财新网报道称，在保监会主席项俊波因严重违纪被审查的消息宣布当天，银监会主席助理杨家才也于4月9日被调查，同时被查的还包括其妻与其子。报道称，杨家才所涉的是交行杨东平案。
路透华盛顿5月14日（记者 David Brunnstrom/Steve Holland） -美国白宫周三称，中国与越南之间的争议应通过对话、而非威吓来解决。
白宫发言人卡尼（Jay Carney）称，美国总统奥巴马上月访问亚洲时多次强调需通过和平对话解决争议。
今年早些时候克里米亚并入俄罗斯，且外界认为美国能迫使莫斯科让步的选项有限，这让亚洲一些国家感到不安，担心中国是否会动用武力实现在东海和南海的领土主张。
南海紧张局势以及越南排华事件，令人担心中越紧张局势升级，两国在1979年曾爆发短暂但伤亡惨重的边境战争。
卡尼在例行记者会上称：“这样的争议需通过对话、而非威吓来解决。我们再次呼吁通过对话解决。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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