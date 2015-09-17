习近平访美首站为西雅图 将参观波音和微软

路透西雅图9月16日 - 美国地方官员及企业高管周三证实，中国国家主席习近平下周访美行程的的首站为西雅图，届时他将参观波音(BA.N)和微软(MSFT.O)。

习近平9月22-24日在西雅图停留期间的行程包括参观微软位于华盛顿州雷德蒙德的总部以及波音位于艾弗雷特的工厂。

预计习近平9月22日会在西雅图发表此次访美的唯一政策演讲。

“习主席将参观我们的工厂，并会见通过努力工作去年向中国交付了155架飞机的波音员工，对此我们深感荣幸，”波音董事长Jim McNerney说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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