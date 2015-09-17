习近平访美首站为西雅图 将参观波音和微软

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透西雅图9月16日 - 美国地方官员及企业高管周三证实，中国国家主席习近平下周访美行程的的首站为西雅图，届时他将参观波音(BA.N)和微软(MSFT.O)。
习近平9月22-24日在西雅图停留期间的行程包括参观微软位于华盛顿州雷德蒙德的总部以及波音位于艾弗雷特的工厂。
预计习近平9月22日会在西雅图发表此次访美的唯一政策演讲。
“习主席将参观我们的工厂，并会见通过努力工作去年向中国交付了155架飞机的波音员工，对此我们深感荣幸，”波音董事长Jim McNerney说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。