习近平访美首站为西雅图 将参观波音和微软

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透西雅图9月16日 - 美国地方官员及企业高管周三证实，中国国家主席习近平下周访美行程的的首站为西雅图，届时他将参观波音 和微软 。
习近平9月22-24日在西雅图停留期间的行程包括参观微软位于华盛顿州雷德蒙德的总部以及波音位于艾弗雷特的工厂。
预计习近平9月22日会在西雅图发表此次访美的唯一政策演讲。
“习主席将参观我们的工厂，并会见通过努力工作去年向中国交付了155架飞机的波音员工，对此我们深感荣幸，”波音董事长Jim McNerney说。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”