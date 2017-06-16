美中下周举行外交安全对话 商讨朝鲜核及导弹项目等问题

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月15日 - 美国和中国的外交及国防首长下周三将举行外交安全对话。华府方面表示，对话将聚焦于抑制朝鲜核及导弹项目等问题。
美国国务院称，与会者将包括美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)、国防部长马蒂斯(James Mattis)，以及中国国务委员杨洁篪和中央军委联合参谋部参谋长房峰辉。这次对话将在华盛顿举行。
这将是美中两国的首轮外交安全对话。美国总统特朗普同中国国家主席习近平4月在佛罗里达举行峰会期间，启动了相关机制。
美国国务院表示，对话旨在“扩大合作领域，缩小在重大外交与安全问题上的分歧。”(完)
(编译 陈宗琦；审校 侯雪苹/白云)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。