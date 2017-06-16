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时事要闻 | 2017年 6月 16日 星期五 11:15 BJT

美中下周举行外交安全对话 商讨朝鲜核及导弹项目等问题

路透华盛顿6月15日 - 美国和中国的外交及国防首长下周三将举行外交安全对话。华府方面表示，对话将聚焦于抑制朝鲜核及导弹项目等问题。

美国国务院称，与会者将包括美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)、国防部长马蒂斯(James Mattis)，以及中国国务委员杨洁篪和中央军委联合参谋部参谋长房峰辉。这次对话将在华盛顿举行。

这将是美中两国的首轮外交安全对话。美国总统特朗普同中国国家主席习近平4月在佛罗里达举行峰会期间，启动了相关机制。

美国国务院表示，对话旨在“扩大合作领域，缩小在重大外交与安全问题上的分歧。”(完)

(编译 陈宗琦；审校 侯雪苹/白云)

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